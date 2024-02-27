ПВО Молдовы не фиксировало российские БПЛА на территории страны. Фото:

https://racurs.ua/n192791-armiya-moldovy-ne-zametila-rossiyskie-bpla-na-territorii-strany-zayavlenie.html

Ракурс

Російський дрон-камікадзе «Шахед» не був зафіксований молдовськими військовими на території Молдови.

.

Протиповітряна оборона цієї країни не зафіксувала жоден російський БПЛА у молдовському повітряному просторі під час атаки по Україні у ніч на 27 лютого. Про це заявили у Міністерстві оборони Молдови, передає Deschide.MD.

У зв’язку з передбачуваним ризиком проникнення безпілотника в простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений російською федерацією сьогодні ввечері по Україні, не перетинав територію Республіки Молдова, — йдеться у заяві.

У відомстві додали, що Україна підтвердила Кишиневу, що всі дрони, запущені над Одеською областю, були знищені або заглушені українськими засобами ППО.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого росія запустила по території України ударні безпілотники. Відбій загрози БПЛА був зафіксований о 22.43, однак вже о 23.11 Повітряні сили попереджали про рух невідомих дронів у бік Хмельницького від кордону з Молдовою. Повітряна тривога через ці безпілотники була оголошена в Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях.

Сили оборони Півдня сьогодні вранці повідомили, що один із російських дронів в Одеській області перетнув державний кордон та залетів до Молдови. Територією цієї країни він подолав кілька десятків кілометрів й згодом зайшов у повітряний простір України, де й був знищений.