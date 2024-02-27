Ракурсhttps://racurs.ua/
Байден собрал республиканцев и демократов в Белом доме
Байден собрал республиканцев и демократов в Белом домеhttps://racurs.ua/n192812-bayden-sobral-respublikancev-i-demokratov-v-belom-dome.htmlРакурс
Після взаємних звинувачень республіканці та демократи обговорять у Білому домі загрозу бюджетної кризи та допомогу Україні.
.
Президент США Джо Байден заявив на зустрічі з лідерами Конгресу, що без нової американської допомоги наслідки для України є смертоносними.
Обговорити доведеться не лише продовження роботи власної виконавчої влади, а й «смертоносні наслідки» для України від відсутності нової допомоги США, — заявив глава держави.
Президент США Джо Байден вже вдруге цього року приймає у власній резиденції лідерів американського Конгресу. Серед тем для обговорення — загроза так званого «шатдауну» — через затримки бюджетних рішень деяким урядовим організаціям загрожує часткове призупинення роботи вже цієї п’ятниці.
Крім того, йдеться і про ухвалення пакета додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет, який затвердив Сенат, все ще не винесено на голосування у Палаті представників Конгресу США.
Минулого разу лідери Конгресу приходили до резиденції Байдена у Білому домі у січні цього року. Тоді після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...