Байден зібрав республіканців та демократів у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n192812-bayden-zibrav-respublikanciv-ta-demokrativ-u-bilomu-domi.html

Ракурс

Після взаємних звинувачень республіканці та демократи обговорять у Білому домі загрозу бюджетної кризи та допомогу Україні.

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Президент США Джо Байден заявив на зустрічі з лідерами Конгресу, що без нової американської допомоги наслідки для України є смертоносними.

Обговорити доведеться не лише продовження роботи власної виконавчої влади, а й «смертоносні наслідки» для України від відсутності нової допомоги США, — заявив глава держави.

Президент США Джо Байден вже вдруге цього року приймає у власній резиденції лідерів американського Конгресу. Серед тем для обговорення — загроза так званого «шатдауну» — через затримки бюджетних рішень деяким урядовим організаціям загрожує часткове призупинення роботи вже цієї п’ятниці.

Крім того, йдеться і про ухвалення пакета додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет, який затвердив Сенат, все ще не винесено на голосування у Палаті представників Конгресу США.

Минулого разу лідери Конгресу приходили до резиденції Байдена у Білому домі у січні цього року. Тоді після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.