Россияне используют новую тактику – десантирование на багги

https://racurs.ua/n192811-rossiyane-ispolzuut-novuu-taktiku-desantirovanie-na-baggi-video.html

Ракурс

Російські окупанти застосовують нову тактику: висадку штурмових груп швидкісними багі.

.

Вони використовують багі замість БМП, БТР та більш габаритних автомобілів.

Логіка наступна: у такі багі складніше влучити з артилерії або з дронів, — написав журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував у своїх соцмережах відповідне відео з дрона.

Такими легкими машинами викидають групи бійців, одна за одною, щоб вони закріпились на місцевості та створили плацдарм.

У цих випадках, як на двох відео, групу російських штурмовиків вдалось розбити дронами.

На бойові дії зараз впливає погода, зокрема так звані «кадирівці» на Бахмутському напрямку навіть намагаються штурмувати позиції українських військ на багі. Про це «Громадському радіо» сказав керівник пресслужби ОСУВ «Хортиця», капітан Ілля Євлаш.