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Росіяни використовують нову тактику - десантування на багі
Росіяни використовують нову тактику — десантування на багі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192811-rosiyany-vykorystovuut-novu-taktyku-desantuvannya-na-bagi-video.htmlРакурс
Російські окупанти застосовують нову тактику: висадку штурмових груп швидкісними багі.
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Вони використовують багі замість БМП, БТР та більш габаритних автомобілів.
Логіка наступна: у такі багі складніше влучити з артилерії або з дронів, — написав журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував у своїх соцмережах відповідне відео з дрона.
Такими легкими машинами викидають групи бійців, одна за одною, щоб вони закріпились на місцевості та створили плацдарм.
У цих випадках, як на двох відео, групу російських штурмовиків вдалось розбити дронами.
На бойові дії зараз впливає погода, зокрема так звані «кадирівці» на Бахмутському напрямку навіть намагаються штурмувати позиції українських військ на багі. Про це «Громадському радіо» сказав керівник пресслужби ОСУВ «Хортиця», капітан Ілля Євлаш.
Нещодавно на Бахмутському напрямку була зафіксована спроба штурму батальйону «ахмат» їхнього, так званих кадирівців. Вони використовують ці легкі автомобілі, щоб швидко доставляти свою піхоту, свої штурмові загони до передової. Однак ми їх виявляємо і вражаємо FPV-дронами, артилерією і загалом всіма наявними зразками зброї, — розповів Євлаш.
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