Знищення "Мрії" - справу скерували до суду

https://racurs.ua/ua/n192810-znyschennya-mriyi-spravu-skeruvaly-do-sudu.html

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У справі про знищення літака «Мрія» Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов»: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки.

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Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 «Мрія», стверджують в СБУ.

Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта.

На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.