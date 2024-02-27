У Харкові п'яний водій не впорався з керуванням та залетів на гараж

https://racurs.ua/ua/n192809-u-harkovi-p-yanyy-vodiy-ne-vporavsya-z-keruvannyam-ta-zaletiv-na-garaj-foto.html

Ракурс

У Харкові водій у стані сп’яніння залетів на гараж — він не зупинився на вимогу патрульних, а потім не впорався з кермуванням, наїхав на перешкоду, перекинувся й опинився на даху гаража.

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Drager показав 2,84 проміле, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові. Водійських прав у чоловіка не було, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

«Суспільне Харків» пише, що у водія не було прав керування. Раніше патрульні зупиняли чоловіка за кермом у стані алкогольного сп’яніння: один з протоколів правоохоронці склали за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

27 лютого загалом патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за трьома статтями КУпАП та адмінпостанову за керування без прав. Матеріали передадуть до суду.