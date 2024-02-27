Банкова підготувала запит в КСУ про легітимність Зеленського після 20 травня

https://racurs.ua/ua/n192808-bankova-pidgotuvala-zapyt-v-ksu-pro-legitymnist-zelenskogo-pislya-20-travnya.html

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Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції, але ще не подав його.

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За даними ZN.UA, офіс президента підготував текст звернення з огляду, що 20 травня 2024 року спливає визначений Конституцією України (ч. 1 ст. 103) п’ятирічний строк з моменту інаугурації президента. В ОП досі не визначилися, що робити зі зверненням, адже бояться не отримати потрібного рішення.

Офіс президента наразі активно працює над розв’язанням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня. Один з варіантів, який розглядається офісом президента, — це звернення до Конституційного Суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний строк повноважень президента.

Як повідомили джерела ZN.UA, перед КСУ хочуть поставити кілька питань.

Перше: чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан.

Друге питання для ОП є більш важливим і стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня.

За задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від «Слуги народу». Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Однак станом на сьогодні остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято. За інформацією ZN.UA, багато хто у команді президента вважає запізнілим вказане звернення до КСУ. Але основним стримуючим фактором є те, що в ОП немає впевненості у тому, що вони отримають від КСУ швидке, а головне потрібне їм рішення. я 2024 року президент Зеленський втратить легітимність.