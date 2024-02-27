Ситуация очень серьезная – Госдеп о поле боя в Украине

https://racurs.ua/n192817-situaciya-ochen-sereznaya-gosdep-ssha-o-pole-boya-v-ukraine.html

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Ситуація на полі бою в Україні наразі є «дуже серйозною», оскільки українські військові відчувають брак боєприпасів через затримку із пакетом допомоги від США.

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Про це на брифінгу 27 лютого заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він наголосив, що українські війська на передовій не мають достатньо боєприпасів, необхідних для відсічі російській агресії.

Вони продовжують хоробро воювати, вони продовжують мужньо боротися, вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати, але тепер їм доводиться економити їх, тому що Конгрес США не зміг ужити заходів, — сказав Міллер.

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Каміла Гарріс 27 лютого зустрічалися з лідерами обох палат Конгресу, аби обговорити допомогу Україні.

Лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер назвав цю розмову «однією з найнапруженіших», на яких він коли-небудь був.

Спікер Палати представників, республіканець Джонсон заявив, що вважає, що Конгрес «повинен подбати про потреби Америки в першу чергу», зокрема питання південного кордону, перш ніж розглядати допомогу Україні, передає СNN.

Водночас речниця Білого дому Жан-Пʼєр назвала зустріч «напруженою, але продуктивною». За її словами, усі чотири лідери Конгресу погодилися з президентом, що шатдаун і затримка допомоги Україні є неприйнятними. Також Джонсон і Байден після зустрічі мали хвилинну особисту розмову, про що говорили — невідомо.