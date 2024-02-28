Оккупанты обстреляли грузовое судно в Херсоне. Фото:

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Вантажне судно у Херсоні було пошкоджене внаслідок російського обстрілу.

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Також окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області — були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Загалом вчора одна людина в області загинула, а двоє дістали поранення. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Зазначається, що минулої доби під російськими обстрілами перебували Червоний Маяк, Осокорівка, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківка, Качкарівка, Токарівка, Іванівка, Михайлівка, Тягинка, Янтарне, Понятівка, Садове, Гаврилівка, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка та Херсон.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор. А поблизу селища Зеленівка російська авіація скинула керовану авіабомбу.

Нагадаємо, 25 лютого росіяни завдали масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області ракетами С-300. Зазнали руйнувань будівля залізничного вокзалу, храм, два приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, дві адмінбудівлі, пошта та кіоск.