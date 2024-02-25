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Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: поліція Донецької області
Російські С-300 зруйнували залізничний вокзал у Костянтинівці на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192730-rosiyski-s-300-zruynuvaly-zaliznychnyy-vokzal-u-kostyantynivci-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 лютого, після опівночі завдали масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області.
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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ракетами С-300. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
В результаті обстрілу поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали:
- будівля залізничного вокзалу;
- храм;
- два приватних і 12 багатоквартирних будинків;
- 21 магазин;
- 19 торговельних павільйонів;
- три заклади освіти;
- дві адмінбудівлі;
- пошта;
- кіоск.
Крім того, протягом 24 лютого армія рф обстріляла шість населених пунктів: місто Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське — пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.