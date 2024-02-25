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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: поліція Донецької області

Російські С-300 зруйнували залізничний вокзал у Костянтинівці на Донеччині (ФОТО)

25 лют 2024, 10:50
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Російські загарбники сьогодні, 25 лютого, після опівночі завдали масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області.


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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ракетами С-300. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

В результаті обстрілу поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали:

  • будівля залізничного вокзалу;
  • храм;
  • два приватних і 12 багатоквартирних будинків;
  • 21 магазин;
  • 19 торговельних павільйонів;
  • три заклади освіти;
  • дві адмінбудівлі;
  • пошта;
  • кіоск.

Крім того, протягом 24 лютого армія рф обстріляла шість населених пунктів: місто Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське — пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: поліція Донецької області

Джерело: Ракурс


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