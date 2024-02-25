Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: полиция Донецкой области

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Російські загарбники сьогодні, 25 лютого, після опівночі завдали масованого удару по місту Костянтинівка Донецької області.

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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ракетами С-300. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

В результаті обстрілу поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали:

будівля залізничного вокзалу;

храм;

два приватних і 12 багатоквартирних будинків;

21 магазин;

19 торговельних павільйонів;

три заклади освіти;

дві адмінбудівлі;

пошта;

кіоск.

Крім того, протягом 24 лютого армія рф обстріляла шість населених пунктів: місто Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське — пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.