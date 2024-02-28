Дональд Трамп и Джо Байден выиграли праймериз в Мичигане. Фото:

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Ракурс

Президентські праймеріз у Мічигані 27 лютого виграли два суперники на американських виборах 2024 року.

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Президент США Джо Байден отримав підтримку 80% виборців на праймеріз Демократичної партії. Але протестне голосування демократів, невдоволених його підтримкою війни Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа, перевершило очікування організаторів. Про це повідомило агентство Reuters.

Я хочу подякувати кожному мешканцю Мічигану, чий голос був почутий сьогодні. Реалізація права голосу та участь у нашій демократії — ось що робить Америку великою. Дональд Трамп погрожує затягнути нас ще далі в минуле, бажаючи помсти, — зазначив Байден.

Переможцем праймеріз у Мічигані від Республіканської партії став Дональд Трамп. Він переміг з великим відривом і зміцнив своє лідерство серед кандидатів на виборах. Суперниця Трампа Ніккі Гейлі посіла друге місце.

Ми повинні перемогти 5 листопада, і ми збираємося виграти по-крупному, і це буде не схоже ні на що, що будь-хто будь-коли бачив. Це буде фантастика. Ми виграємо Мічиган, ми виграємо все, — заявив Трамп.

Експерти прогнозують, що штат Мічиган відіграє вирішальну роль на президентських виборах у США, які заплановані на 5 листопада.

Нагадаємо, 25 лютого екс-президент США Дональд Трамп здобув гучну перемогу на президентських праймеріз Республіканської партії в Південній Кароліні, рідному штаті його головного конкурента Ніккі Гейлі.