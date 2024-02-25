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Ракурс
Ніккі Гейлі, фото: Defence.gov

Гейлі поступилася Трампу у праймеріз рідного штату

25 лют 2024, 08:32
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Екс-президент США Дональд Трамп здобув гучну перемогу на президентських праймеріз Республіканської партії в Південній Кароліні, рідному штаті його головного конкурента Ніккі Гейлі.


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Тож Трамп, який продовжує свою переможну серію на кожному праймеріз Республіканської партії, очевидно, буде висунутий кандидатом від партії на президентських виборах 2024 року, повідомляє NBC News.

Екзит-пол NBC показує, що:

  • Трамп і Гейлі мають майже однакові рейтинги серед республіканців з вищою освітою — 51% і 47%;
  • проте республіканські виборці без вищої освіти віддають значну перевагу Трампові — 75% проти 25%.

Я ніколи не бачив Республіканську партію більш згуртованою, — заявив Трамп.

Попри це, Гейлі дала зрозуміти, що програш у її рідному штаті поки що не змусить її залишити перегони. Вона вже запланувала поїздку до штатів, де відбудуться наступні праймеріз.

Джерело: NBC News


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