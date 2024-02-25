Гейлі поступилася Трампу у праймеріз рідного штату

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Ніккі Гейлі, фото: Defence.gov
Гейлі поступилася Трампу у праймеріз рідного штатуhttps://racurs.ua/ua/n192725-geyli-postupylasya-trampu-u-praymeriz-ridnogo-shtatu.htmlРакурс
Екс-президент США Дональд Трамп здобув гучну перемогу на президентських праймеріз Республіканської партії в Південній Кароліні, рідному штаті його головного конкурента Ніккі Гейлі.
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Тож Трамп, який продовжує свою переможну серію на кожному праймеріз Республіканської партії, очевидно, буде висунутий кандидатом від партії на президентських виборах 2024 року, повідомляє NBC News.
Екзит-пол NBC показує, що:
- Трамп і Гейлі мають майже однакові рейтинги серед республіканців з вищою освітою — 51% і 47%;
- проте республіканські виборці без вищої освіти віддають значну перевагу Трампові — 75% проти 25%.
Я ніколи не бачив Республіканську партію більш згуртованою, — заявив Трамп.
Попри це, Гейлі дала зрозуміти, що програш у її рідному штаті поки що не змусить її залишити перегони. Вона вже запланувала поїздку до штатів, де відбудуться наступні праймеріз.
Джерело: NBC News
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