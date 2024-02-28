Рашисты обязали все учебные заведения на ВОТ вывешивать свой «триколор»

Російські загарбники зобов’язали всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші встановлювати прапор рф.

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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наразі встановлення прапора у захоплених навчальних закладах є добровільно-примусове й теоретично директор може відмовити в цьому праві й уникнути відповідальності, — зазначають у ЦНС. — Проте у кремлі вирішили виправити цей «лібералізм» й з 1 вересня зобов’язали законодавчо всі заклади встановити окупаційну ганчірку, адже росія — це країна примусу.

Центр національного спротиву зауважує, що всі ганчірки можуть зриватися вітром, горіти через порушення правил безпеки або висіти вверх ногами через незнання навіть самими росіяни своїх держсимволів, — додають у ЦНС.