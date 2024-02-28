Ракурсhttps://racurs.ua/
Учебные заведения на ВОТ обязали вывешивать российские флаги, фото: социальные сети
Рашисты обязали все учебные заведения на ВОТ вывешивать свой «триколор»https://racurs.ua/n192833-rashisty-obyazali-vse-uchebnye-zavedeniya-na-vot-vyveshivat-svoy-trikolor.htmlРакурс
Російські загарбники зобов’язали всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші встановлювати прапор рф.
.
Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Наразі встановлення прапора у захоплених навчальних закладах є добровільно-примусове й теоретично директор може відмовити в цьому праві й уникнути відповідальності, — зазначають у ЦНС. — Проте у кремлі вирішили виправити цей «лібералізм» й з 1 вересня зобов’язали законодавчо всі заклади встановити окупаційну ганчірку, адже росія — це країна примусу.
Центр національного спротиву зауважує, що всі ганчірки можуть зриватися вітром, горіти через порушення правил безпеки або висіти вверх ногами через незнання навіть самими росіяни своїх держсимволів, — додають у ЦНС.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...