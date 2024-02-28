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Навчальні заклади на ТОТ зобов’язали вивішувати російські прапори, фото: соціальні мережі
Рашисти зобов’язали всі навчальні заклади на ТОТ вивішувати свій «триколор»https://racurs.ua/ua/n192833-rashysty-zobov-yazaly-vsi-navchalni-zaklady-na-tot-vyvishuvaty-sviy-trykolor.htmlРакурс
Російські загарбники зобов’язали всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші встановлювати прапор рф.
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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Наразі встановлення прапора у захоплених навчальних закладах є добровільно-примусове й теоретично директор може відмовити в цьому праві й уникнути відповідальності, — зазначають у ЦНС. — Проте у кремлі вирішили виправити цей «лібералізм» й з 1 вересня зобов’язали законодавчо всі заклади встановити окупаційну ганчірку, адже росія — це країна примусу.
Центр національного спротиву зауважує, що всі ганчірки можуть зриватися вітром, горіти через порушення правил безпеки або висіти вверх ногами через незнання навіть самими росіяни своїх держсимволів, — додають у ЦНС.
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