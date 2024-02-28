Невизнане Придністров'я звернулося до рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192832-nevyznane-prydnistrov-ya-zvernulosya-do-rf-z-prohannyam-dopomogy-roszmi.html

Ракурс

Невизнане Придністров’я звернулося до російської федерації «за допомогою».

.

Так звані місцеві депутати фейкового ПМР 28 лютого звернулися до ради федерації та державної думи рф з проханням «реалізувати заходи щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови». Про це йдеться у резолюції з’їзду депутатів невизнаної держави, яку поширили російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали.

Також «депутати» звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до генсека ООН. Ці організації вони закликали «вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров’я».

Молдовські журналісти водночас зазначають, що автентичність документа наразі перевірити не вдалося.

Нагадаємо, 22 лютого видання Moldova Liberă повідомило, що невизнане Придністровʼя 28 лютого може звернутися до росії з проханням включити його до складу рф. Лідер ПМР Вадим Красносільський скликав в Тирасполі зʼїзд депутатів усіх рівнів нібито через економічний тиск з боку Молдови й подібні заходи проводили дуже рідко.