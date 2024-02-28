Глава Єврокомісії запропонувала направити заморожені активи рф на зброю для України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192831-glava-iek-zaproponuvala-napravyty-zamorojeni-aktyvy-rf-na-zbrou-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Направити прибутки від російських заморожених активів на закупівлю допомоги ЗСУ закликали в Європі.

.

Європейський Союз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 28 лютого під час виступу в Європарламенті, передає агентство Reuters.

Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України, — сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, зараз «не слід перебільшувати ризики війни, але до них слід бути готовими». Тому вона закликала почати терміново відновлювати, поповнювати та модернізувати армії країн-членів ЄС.

Нагадаємо, близько 260 млрд євро активів Центрального банку росії були заморожені у виді цінних паперів та грошових коштів в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії. При цьому понад дві третини з них знерухомлено в ЄС.

Рада Євросоюзу 12 лютого затвердила постанову, котра відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів для України.

Джерело: Reuters