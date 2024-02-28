У Києві розікрали 3,6 млн грн на одязі та спорядженні для ТрО. Фото: ДБР

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Наживалися на одязі для військових зловмисники з Києва.

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У столиці правоохоронці викрили злочинну групу, яка організовувала оборудки з одягом та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Було викрадено бронежилети, шоломи, зимові й літні комплекти одягу та взуття на щонайменше 3,6 млн грн. Про це 28 лютого повідомило Державне бюро розслідувань.

Ділки незаконно списували військове майно, а потім продавали. Вкрадене зберігали на імпровізованому складі в одному з київських гаражів.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речей, які підозрювані хотіли згодом продати через інтернет. Для цього вони зрізали бирки, які вказували, що майно належить ЗСУ.

Слідство встановило, що до схеми були залучені військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, та цивільні, які продавали його. Організував цю схему цивільний, який мав вплив на підконтрольних йому військових.

Організатора та ще двох людей, зокрема військового, затримали під час продажу партії військового майна на суму понад 2 млн грн зі «знижкою» у майже 50%.

Усім зловмисникам повідомили про підозру у привласненні військового майна, організованому групою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, бо під час війни він продав понад 20 т з 30 т стратегічного палива.