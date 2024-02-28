Самохідна САУ DITА Фото: Excalibur Army

https://racurs.ua/ua/n192829-niderlandy-zamovyly-u-chehiyi-dev-yat-sau-dita-dlya-ukrayiny.html

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Самохідні артилерійські установки DITA будуть на озброєнні Збройних сил України.

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Нідерланди закупили в Чехії дев’ять таких САУ, а згодом їх відправлять в Україну. Ця зброя є частиною великого замовлення Амстердаму для Києва, яку забезпечать чеські виробники зброї. Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.

Зазначається, що раніше Нідерланди також замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2 для знешкодження безпілотників та 100 модернізованих танків Т-72 — їх оплачуватимуть спільно зі США і Данією. Після того, як озброєння перевірять, його відправлять в Україну.

Як відомо, DITА — самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, яку виготовляє чеський виробник та експортер озброєння Excalibur Army. Ця самохідка оснащена вдосконаленою бортовою системою управління та автономною надбудовою. Дальність її стрільби становить 39 км.

«Діта» оснащена сучасною бортовою системою управління, має можливість швидкого розгортання на бойових позиціях та згортання з них. Крім того, машина відзначається гарною прохідністю.

Нагадаємо, днями Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги — 14 тис. снарядів калібру 155 мм, машини розмінування WISENT 1, 10 розвідувальних безпілотників Vector, 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom та чотири автомобілі для охорони кордону.