Захисники збили 358 російських БПЛА. Фото:

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Таврійський напрямок фронту в Україні зараз один із найважчих — 27 лютого тут відбулося 66 бойових зіткнень із ворогом.

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В операційній зоні ОСУВ «Таврія» росіяни вчора завдали 31 авіаудар, провели 66 бойових зіткнень та здійснили 1 тис. 93 артобстріли. Українські військові натомість не лише стійко тримають оборону, але й проводять активні дії на визначених напрямках. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

За його словами, захисники нейтралізували або збили 358 БПЛА різних типів. Загальні втрати ворога у живій силі склали 561 особу. Крім того, в полон взяли 11 загарбників. Також ворог втратив 38 одиниць військової техніки — сім танків, дев’ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, систему ППО та 19 машин.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 27 лютого на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, а найскладніша ситуація спостерігалася на Новопавлівському та Авдіївському напрямках в Донецькій області.