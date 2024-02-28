На фронті відбулося понад 100 боєзіткнень за добу. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n192820-na-fronti-vidbulosya-ponad-100-boiezitknen-za-dobu-genshtab.html

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Понад 100 бойових зіткнень відбулося на фронті в Україні за минулу добу.

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Найскладніша ситуація зараз у Донецькій області — ворог дуже тисне на Новопавлівському та Авдіївському напрямках. У районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди ворог 29 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, а на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 28 лютого.

Також Сили оборони відбивали ворожі штурми на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Авіація Повітряних сил за добу завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Крім того, було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та чотири розвідувальних БПЛА.

А ракетні війська вдарили по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони та двох радіолокаційних станціях противника.

Нагадаємо, 27 лютого українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою. У цих населених пунктах до війни проживало до 100 мешканців.