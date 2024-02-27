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Українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою
Українські війська відійшли від двох сіл під Авдіївкоюhttps://racurs.ua/ua/n192804-ukrayinski-viyska-vidiyshly-vid-dvoh-sil-pid-avdiyivkou.htmlРакурс
Українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою.
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На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл — Сєверне та Степове, — повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.
За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців.
Лиховій додав, що Сили оборони «стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів».
Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати — і вдень, і вночі, написав у ТГ офіцер Третьої штурмової бригади Маким Жорін.
Основний напрямок, де росіяни тиснуть, за його словами, — лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил — і Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакувальнчі заходи.
Ресурс Deep State так описав бої біля Авдіївки:
Ще в неділю наші відбили чотири накати на Степове, але врахувавши ризики було вирішено покинути село. Кацапи вже закріпляються на західних околицях. На щастя, вони не відразу зрозуміли що відбувається, тому понесли чималі втрати від нашої артилерії. Противник продовжує атакувати Орлівку, заходячи в саме село. Біля Тоненького кацапи намагаються увірватися з півночі в село. З’явилися кадри, де на західних околицях Сєверного московити проводять зачистку руїн. Кацапи посилили тиск на Красногорівку (М) і проводять штурмові дії як з півдня, так і зі сходу. Ворог продовжує вести штурмові дії в Георгіївці, Новомихайлівці та Побєді. У Побєді Сили оборони дали суттєву відсіч виродкам.
Ворог намагається тиснути західніше Авдіївки для того, щоб вийти на оперативний простір. На інших ділянках також складно, але не так як біля Авдіївки.
Хочеться «подякувати» західним партнерам за вчасну допомогу у боротьбі з КАБами. Від них стільки загинуло хлопців, що важко уявити, — написали у Deep State.
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