Українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою

https://racurs.ua/ua/n192804-ukrayinski-viyska-vidiyshly-vid-dvoh-sil-pid-avdiyivkou.html

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Українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне під Авдіївкою.

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На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл — Сєверне та Степове, — повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців.

Лиховій додав, що Сили оборони «стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів».

Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати — і вдень, і вночі, написав у ТГ офіцер Третьої штурмової бригади Маким Жорін.

Основний напрямок, де росіяни тиснуть, за його словами, — лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил — і Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакувальнчі заходи.

Ресурс Deep State так описав бої біля Авдіївки: