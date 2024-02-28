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рф атакувала дві області України «Шахедами». Фото: ОП
рф атакувала дві області України «Шахедами» — ППО збила всі ціліhttps://racurs.ua/ua/n192819-rf-atakuvala-dvi-oblasti-ukrayiny-shahedamy-ppo-zbyla-vsi-cili.htmlРакурс
Атаку дронів відбивали українські захисники минулої ночі.
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У ніч на 28 лютого російські загарбники атакували зенітними керованими ракетами С-300 з окупованих районів Донецької області, а з російського Приморсько-Ахтарська ворог запустив 10 ударних безпілотників типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
Українські захисники знищили всі запущені росіянами «Шахеди». По дронах-камікадзе працювали мобільні вогневі групи Сил оборони та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. Ворожі цілі збивали у межах Одеської та Миколаївської областей.
Через атаку дронів є пошкодження в Одесі. В міській раді повідомили, що уламки БПЛА пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури — там сталося замикання і загоряння. Минулося без постраждалих, а пожежу ліквідували.
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого росія запустила по території України ударні безпілотники. Один із російських дронів в Одеській області перетнув державний кордон та залетів до Молдови. Територією цієї країни він подолав кілька десятків кілометрів й згодом зайшов у повітряний простір України, де й був знищений. У Молдові цю інформацію заперечують.
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