Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

Машина розмінування WISENT 1, фото: Ronny Benjamin Vossen Rasmussen

https://racurs.ua/ua/n192783-ukrayina-otrymala-vid-nimechchyny-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Німеччина передала Україні нової партії військової допомоги.

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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До нової партії допомоги входять:

14 тис. снарядів калібру 155 мм;

чотири машини розмінування WISENT 1;

три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів інструментів з підривними матеріалами;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

22 антидронових датчиків та глушилок;

12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;

чотири автомобілі для охорони кордону.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Німеччина поставила Україні матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 млрд євро. Також понад 10 тис. українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині, витрати на що становлять приблизно 282 млн євро.

Крім того, Німеччина допомагала з лікуванням поранених бійців.