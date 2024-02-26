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Ракурс
Машина розмінування WISENT 1, фото: Ronny Benjamin Vossen Rasmussen

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

26 лют 2024, 21:58
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Німеччина передала Україні нової партії військової допомоги.


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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До нової партії допомоги входять:

  • 14 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • чотири машини розмінування WISENT 1;
  • три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
  • 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • 22 антидронових датчиків та глушилок;
  • 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;
  • чотири автомобілі для охорони кордону.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Німеччина поставила Україні матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 млрд євро. Також понад 10 тис. українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині, витрати на що становлять приблизно 282 млн євро.

Крім того, Німеччина допомагала з лікуванням поранених бійців.

Джерело: Ракурс


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