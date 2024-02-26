Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Машина разминирования WISENT 1, фото: Ronny Benjamin Vossen Rasmussen
Украина получила от Германии новый пакет военной помощиhttps://racurs.ua/n192783-ukraina-poluchila-ot-germanii-novyy-paket-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Німеччина передала Україні нової партії військової допомоги.
.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
До нової партії допомоги входять:
- 14 тис. снарядів калібру 155 мм;
- чотири машини розмінування WISENT 1;
- три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- 22 антидронових датчиків та глушилок;
- 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;
- чотири автомобілі для охорони кордону.
Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Німеччина поставила Україні матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 млрд євро. Також понад 10 тис. українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині, витрати на що становлять приблизно 282 млн євро.
Крім того, Німеччина допомагала з лікуванням поранених бійців.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...