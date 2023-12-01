Офіцер з Одещини продав майже все пальне свого підрозділу. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n189913-oficer-ppo-z-odeschyny-pogoriv-na-kradijci-strategichnogo-palnogo-dbr.html

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Офіцер Збройних сил України погорів на крадіжці пального для військових.

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Командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Виявилося, що під час війни зловмисник продав понад 20 т з 30 т стратегічного палива. Про це 1 грудня повідомило Державне бюро розслідувань.

Цей військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизеля, призначеного для потреб підрозділу. Однак його крадіжки завдали державі збитків на суму понад 1,4 млн грн.

Зазначається, що офіцер відшкодував усю суму в повному обсязі після того, як було відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у листопаді ДБР повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Його звинувачують у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.