ДБР повідомило підозру офіцеру з апарату головнокомандувача, який подарував гранати помічнику Залужного

https://racurs.ua/ua/n189162-dbr-povidomylo-pidozru-oficeru-z-aparatu-golovnokomanduvacha-yakyy-podaruvav-granaty-pomichnyku.html

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Держбюро розслідувань повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Його звинувачують у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

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За даними слідства, офіцер здобув вісім гранат DM 51A2 без відповідного на це дозволу, шість з яких упакував в подарунок.

Одна із цих гранат вибухнула вдома під час розпакування подарунка.

Ймовірно, йдеться про старшого помічника заступника головкома ЗСУ, полковника Тимченка.

Встановлено, що офіцер придбав без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 і приніс їх у свій службовий кабінет. Згодом він запакував шість із них у подарунковий дерев’яний ящик і поклав туди пляшку. Згодом цей ящик він подарував Геннадію Частякову з нагоди дня народження. Цими діями офіцер фактично здійснив збут вибухових пристроїв, — повідомляє ДБР.

Ще дві гранати офіцер залишив у себе, їх знайшли у шафі робочого кабінету.