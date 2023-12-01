Україна та Польща домовилися частково розблокувати кордон. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

https://racurs.ua/ua/n189912-chastkovo-rozblokuvaty-kordon-domovylysya-ukrayina-ta-polscha-detali.html

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Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону.

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Одна на зустрічі, яка відбулася 1 грудня у Варшаві, не порушувалося питання скасування чи змін до «транспортного безвізу». У зустрічі на якій головувала урядова уповноважена з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку Ядвіга Емілевич, брали участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач й держсекретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що в ході зустрічі були напрацьовані рішення для часткового розблокування кордону. Було домовлено відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок.

У системі «єЧерга» будуть створені окремі паси для порожнього транспорту на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Краківець — Корчова». Крім того, передбачається запуск пілотної реєстрації в «єЧерзі» безпосередньо перед перетином кордону на пункті «Нижанковичі — Мальховіце» (терміном один місяць).

Нагадаємо, 1 грудня українські далекобійники оголосили голодування через блокування кордону з Польщею. Водії вимагають, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок, бо у ніч з 30 листопада на 1 грудня польські прикордонники не пропустили жодного українського вантажного автомобіля через пункт пропуску «Краковець-Корчова».