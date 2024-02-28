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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: ГСЧС

Рашисты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, двое погибших (ФОТО)

28 фев 2024, 16:57
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Російські загарбники завдали чергового удару керованими бомбами ФАБ-500 по центральній частині міста Куп’янська на Харківщині.


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Ворожим ударом зруйновано будівлю церкви. Також пошкоджено 17 приватних будинків і будівлю кафе. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.

Наразі відомо про двох загиблих:

  • 58-річного пастиря церкви Ісуса Христа;
  • 39-річного чоловіка.

Ще п’ятеро людей постраждали.

В результаті обстрілу також сталося загоряння у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв. м, пожежу вже ліквідовано.

До ліквідації наслідків бомбардувань залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальників.

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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