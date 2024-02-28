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Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: ГСЧС
Рашисты ударили управляемыми авиабомбами по Купянску, двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n192835-rashisty-udarili-upravlyaemymi-aviabombami-po-kupyansku-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового удару керованими бомбами ФАБ-500 по центральній частині міста Куп’янська на Харківщині.
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Ворожим ударом зруйновано будівлю церкви. Також пошкоджено 17 приватних будинків і будівлю кафе. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.
Наразі відомо про двох загиблих:
- 58-річного пастиря церкви Ісуса Христа;
- 39-річного чоловіка.
Ще п’ятеро людей постраждали.
В результаті обстрілу також сталося загоряння у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв. м, пожежу вже ліквідовано.
До ліквідації наслідків бомбардувань залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальників.
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