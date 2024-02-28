Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

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Російські загарбники завдали чергового удару керованими бомбами ФАБ-500 по центральній частині міста Куп’янська на Харківщині.

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Ворожим ударом зруйновано будівлю церкви. Також пошкоджено 17 приватних будинків і будівлю кафе. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.

Наразі відомо про двох загиблих:

58-річного пастиря церкви Ісуса Христа;

39-річного чоловіка.

Ще п’ятеро людей постраждали.

В результаті обстрілу також сталося загоряння у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв. м, пожежу вже ліквідовано.

До ліквідації наслідків бомбардувань залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальників.