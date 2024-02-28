Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС
Рашисти вдарили керованими авіабомбами по Куп’янську, двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192835-rashysty-vdaryly-kerovanymy-aviabombamy-po-kup-yansku-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового удару керованими бомбами ФАБ-500 по центральній частині міста Куп’янська на Харківщині.
.
Ворожим ударом зруйновано будівлю церкви. Також пошкоджено 17 приватних будинків і будівлю кафе. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляють прес-служби Харківської ОВА та ДСНС.
Наразі відомо про двох загиблих:
- 58-річного пастиря церкви Ісуса Христа;
- 39-річного чоловіка.
Ще п’ятеро людей постраждали.
В результаті обстрілу також сталося загоряння у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв. м, пожежу вже ліквідовано.
До ліквідації наслідків бомбардувань залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальників.
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...