Арешт Коломойського продовжили ще на два місяці

Ігор Коломойський, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n192834-aresht-kolomoyskogo-prodovjyly-sche-na-dva-misyaci.html

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Шевченківський райсуд Києва ще на два місяці — до 25 квітня — продовжив тримання під вартою Ігоря Коломойського. Водночас суд зменшив розмір застави — до 2,4 млрд грн.

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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Коломойського Олександра Лисака.

Лисак заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов’язок на прокурора. Негайно, — зазначив він.

Лисак додав, що йому важко сказати, чи прокурор почав працювати над цим, оскільки рішення було лише вчора.

Джерело: «Суспільне»