Итальянская разведка обвинила россию в ведении гибридной войны против страны

россия активно ведет гибридные войны в разных странах.

https://racurs.ua/n192840-italyanskaya-razvedka-obvinila-rossiu-v-vedenii-gibridnoy-voyny-protiv-strany.html

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Розвідувальні служби Італії у своїй щорічній доповіді парламенту заявили, що росія веде «гібридну» війну проти Італії за допомогою дезінформації, кібератак і використання міграції з метою вплинути на майбутні європейські вибори.

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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляє італійське агентство ANSA.

росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та всьому Заходу, — вказано у звіті. — Шпигунство, кібератаки, дезінформація та використання міграційних потоків у дестабілізуючому ключі — це арсенал, який використовується.

Зазначається, що останній епізод російської дезінформації стосувався «тракторних протестів» фермерів проти екологічної та сільськогосподарської політики ЄС й Італії.

Джерело: ANSA