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росія активно веде гібридні війни у різних країнах

Італійська розвідка звинуватила росію у веденні гібридної війни проти країни

28 лют 2024, 19:42
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Розвідувальні служби Італії у своїй щорічній доповіді парламенту заявили, що росія веде «гібридну» війну проти Італії за допомогою дезінформації, кібератак і використання міграції з метою вплинути на майбутні європейські вибори.


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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляє італійське агентство ANSA.

росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та всьому Заходу, — вказано у звіті. — Шпигунство, кібератаки, дезінформація та використання міграційних потоків у дестабілізуючому ключі — це арсенал, який використовується.

Зазначається, що останній епізод російської дезінформації стосувався «тракторних протестів» фермерів проти екологічної та сільськогосподарської політики ЄС й Італії.

Джерело: ANSA


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