Італійська розвідка звинуватила росію у веденні гібридної війни проти країни

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росія активно веде гібридні війни у різних країнах
Італійська розвідка звинуватила росію у веденні гібридної війни проти країниhttps://racurs.ua/ua/n192840-italiyska-rozvidka-zvynuvatyla-rosiu-u-vedenni-gibrydnoyi-viyny-proty-krayiny.htmlРакурс
Розвідувальні служби Італії у своїй щорічній доповіді парламенту заявили, що росія веде «гібридну» війну проти Італії за допомогою дезінформації, кібератак і використання міграції з метою вплинути на майбутні європейські вибори.
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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляє італійське агентство ANSA.
росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та всьому Заходу, — вказано у звіті. — Шпигунство, кібератаки, дезінформація та використання міграційних потоків у дестабілізуючому ключі — це арсенал, який використовується.
Зазначається, що останній епізод російської дезінформації стосувався «тракторних протестів» фермерів проти екологічної та сільськогосподарської політики ЄС й Італії.
Джерело: ANSA
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