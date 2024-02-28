Польща та Україна провели переговори щодо деблокування кордону, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n192839-zakryttya-kordonu-ne-zgaduvalosya-ukrayina-ta-polscha-provely-peregovory.html

Ракурс

Представники України та Польщі сьогодні, 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив торговий представник України Тараса Качка.

За його словами, переговори із Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Чеславем Шєкєрським тривали чотири години.

Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо, — зазначив Качка.

Він зауважив, що озвучена нещодавно премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском можливість тимчасового повного закриття кордону й припинення обміну товарами не згадувалася.

Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск — це було би дуже болісним рішенням для наших економік, — наголосив Качка. — Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) — це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України.