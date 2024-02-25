Польські фермери поновили блокаду шостого КПП на кордоні з Україною

У Польщі триває акція з блокування кордону, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/ua/n192731-polski-fermery-ponovyly-blokadu-shostogo-kpp-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Польські фермери відновили протест на пункті пропуску «Устилуг-Зосин» на кордоні з Україною, блокування кого вони символічно призупинили вчора, 24 лютого, у зв’язку з другою річницею повномасштабного російського вторгнення.

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Наразі у чергах на в’їзд до України стоять близько 2,4 тис. вантажівок — найбільше навпроти пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин». Про це сьогодні, 25 лютого, в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску «Устилуг» символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів і загалом за добу ми бачили певне пожвавлення саме для вантажних транспортних засобів, — розповів Демченко.

Водночас, за його словами, деблокування цього пункту пропуску на ситуацію значно не вплинуло, оскільки пункт пропуску «Устилуг» це той напрямок де можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою менше 7,5 тонн.

Найбільш критичними щодо кількості пропуску вантажівок наразі є такі пункти пропуску:

«шегині» — 90 вантажівок за минулу добу в обох напрямках;

«ягодин» — 50 вантажівок у бік України, але як і раніше польські фермер повністю блокують рух для вантажівок з України в Польщу.

Демченко додав, що наразі польські протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.