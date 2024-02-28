Рашисти вдарили КАБами по вокзалу у Великому Бурлуку на Харківщині, є загиблі

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Рашисти посилено обстрілюють Харківщину керованими авіабомбами, фото: Олексій Кулеба
Рашисти вдарили КАБами по вокзалу у Великому Бурлуку на Харківщині, є загибліhttps://racurs.ua/ua/n192838-rashysty-vdaryly-kabamy-po-vokzalu-u-velykomu-burluku-na-harkivschyni-ie-zagybli.htmlРакурс
Харківщина перебуває під посиленим обстрілом з боку рашистів.
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Сьогодні, 28 лютого, загарбники вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули — чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога, — зазначив він.
Також рашисти сьогодні вдарили КАБами по місту Купʼянськц.
Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей — загинули, — повідомив Синєгубов.
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