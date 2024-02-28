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Ракурс
Рашисти посилено обстрілюють Харківщину керованими авіабомбами, фото: Олексій Кулеба

Рашисти вдарили КАБами по вокзалу у Великому Бурлуку на Харківщині, є загиблі

28 лют 2024, 18:33
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Харківщина перебуває під посиленим обстрілом з боку рашистів.


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Сьогодні, 28 лютого, загарбники вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули — чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога, — зазначив він.

Також рашисти сьогодні вдарили КАБами по місту Купʼянськц.

Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей — загинули, — повідомив Синєгубов.

Рашисти посилено обстрілюють Харківщину керованими авіабомбами, фото: Олексій Кулеба

Джерело: Ракурс


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