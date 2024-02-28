Рашисты ударили КАБами по вокзалу в Большом Бурлуке на Харьковщине, есть погибшие

Рашисты усиленно обстреливают Харьковщину управляемыми авиабомбами, фото: Алексей Кулеба

https://racurs.ua/n192838-rashisty-udarili-kabami-po-vokzalu-v-bolshom-burluke-na-harkovschine-est-pogibshie.html

Ракурс

Харківщина перебуває під посиленим обстрілом з боку рашистів.

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Сьогодні, 28 лютого, загарбники вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули — чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога, — зазначив він.

Також рашисти сьогодні вдарили КАБами по місту Купʼянськц.