Рашисты ударили КАБами по вокзалу в Большом Бурлуке на Харьковщине, есть погибшие

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты усиленно обстреливают Харьковщину управляемыми авиабомбами, фото: Алексей Кулеба
Рашисты ударили КАБами по вокзалу в Большом Бурлуке на Харьковщине, есть погибшиеhttps://racurs.ua/n192838-rashisty-udarili-kabami-po-vokzalu-v-bolshom-burluke-na-harkovschine-est-pogibshie.htmlРакурс
Харківщина перебуває під посиленим обстрілом з боку рашистів.
.
Сьогодні, 28 лютого, загарбники вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули — чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога, — зазначив він.
Також рашисти сьогодні вдарили КАБами по місту Купʼянськц.
Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей — загинули, — повідомив Синєгубов.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...