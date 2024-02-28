Рашисты обстреляли Никополь из артиллерии, погибла женщина

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Рашисты в очередной раз обстреляли город Никополь Днепропетровской области, фото: «Никополь Онлайн»
Рашисты обстреляли Никополь из артиллерии, погибла женщинаhttps://racurs.ua/n192837-rashisty-obstrelyali-nikopol-iz-artillerii-pogibla-jenschina.htmlРакурс
Російські окупанти обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. В результаті загинула жінка.
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Про це сьогодні, 28 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Загинула людина. 61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю, — зазначив він. — Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо.
Знову кров мирних — на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного, — наголосив Лисак.
Нагадаємо, рашисти сьогодні вдарили керованими авіабомбами по центру міста Куп’янська Харківської області.
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