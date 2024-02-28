Рашисти обстріляли Нікополь з артилерії, загинула жінка

Рашисти вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, фото: «Нікополь Онлайн»

https://racurs.ua/ua/n192837-rashysty-obstrilyaly-nikopol-z-artyleriyi-zagynula-jinka.html

Ракурс

Російські окупанти обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. В результаті загинула жінка.

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Про це сьогодні, 28 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинула людина. 61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю, — зазначив він. — Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо.

Знову кров мирних — на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного, — наголосив Лисак.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вдарили керованими авіабомбами по центру міста Куп’янська Харківської області.