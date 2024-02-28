Рашисти звозять «тітушок» для проведення «виборів путіна» на ТОТ

Рашисти звозять «тітушок» для проведення «виборів путіна» на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n192836-rashysty-zvozyat-titushok-dlya-provedennya-vyboriv-putina-na-tot.htmlРакурс
Російські загарбники звозять на тимчасово окуповані території України «волонтерів» та приватних охоронців для «охорони виборчих дільниць» в межах проведення так званих «виборів президента рф».
Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог готується до масштабної імітації «виборчого процесу», який за задумом кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Для тиску на місцеве населення в регіон звозять бойовиків, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що на ТОТ вже, зокрема, прибули понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців. Проте для збільшення чисельності на ТОТ кремль звозить також «волонтерів» з «роти бойового братерства».
За задумом, «тітушки» будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що всі учасники цього виборчого фарсу є законними цілями для руху опору й більшість з них не має ніякого соціального статусу в рф, а отже у разі нещасного випадку не матимуть компенсацій. Повідомити про пересування поліцаїв та їх посіпак можна у відповідному чат-боті.