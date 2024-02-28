Рашисти звозять «тітушок» для проведення «виборів путіна» на ТОТ

Рашисти готують проведення так званих «виборів» на ТОТ, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/ua/n192836-rashysty-zvozyat-titushok-dlya-provedennya-vyboriv-putina-na-tot.html

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Російські загарбники звозять на тимчасово окуповані території України «волонтерів» та приватних охоронців для «охорони виборчих дільниць» в межах проведення так званих «виборів президента рф».

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Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог готується до масштабної імітації «виборчого процесу», який за задумом кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Для тиску на місцеве населення в регіон звозять бойовиків, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що на ТОТ вже, зокрема, прибули понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців. Проте для збільшення чисельності на ТОТ кремль звозить також «волонтерів» з «роти бойового братерства».

За задумом, «тітушки» будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що всі учасники цього виборчого фарсу є законними цілями для руху опору й більшість з них не має ніякого соціального статусу в рф, а отже у разі нещасного випадку не матимуть компенсацій. Повідомити про пересування поліцаїв та їх посіпак можна у відповідному чат-боті.