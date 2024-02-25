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На ТОТ розпочалися «вибори путіна», фото: «Детектор Медіа»
На ТОТ Запоріжжя розпочалися незаконні «вибори путіна» — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n192732-na-tot-zaporijjya-rozpochalysya-nezakonni-vybory-putina-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області сьогодні, 25 лютого, розпочалося «дострокове голосування» на незаконно організованих «виборах» президента рф.
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Про це повідомила прес-служба Запорізької ОВА.
Зазначається, що в межах цього «голосування»:
- протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку російського диктатора володимира путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи;
- з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів — зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.
Результат цього «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ — кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі, — наголошують в ОВА.
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