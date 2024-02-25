На ВОТ начались «выборы путина», фото: «Детектор Медиа»

https://racurs.ua/n192732-na-vot-zaporojya-nachalis-nezakonnye-vybory-putina-ova.html

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області сьогодні, 25 лютого, розпочалося «дострокове голосування» на незаконно організованих «виборах» президента рф.

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Про це повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Зазначається, що в межах цього «голосування»:

протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку російського диктатора володимира путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи;

з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів — зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.