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Ракурс
На ВОТ начались «выборы путина», фото: «Детектор Медиа»

На ВОТ Запорожья начались незаконные «выборы путина» — ОВА

25 фев 2024, 11:57
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області сьогодні, 25 лютого, розпочалося «дострокове голосування» на незаконно організованих «виборах» президента рф.


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Про це повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Зазначається, що в межах цього «голосування»:

  • протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку російського диктатора володимира путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи;
  • з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів — зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.

Результат цього «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ — кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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