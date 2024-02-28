Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Ukraine Facility — це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках інструменту надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією, — наголошують у відомстві.