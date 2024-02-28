Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Совет ЕС утвердил финансовую помощь для Украины, фото:

Совет ЕС утвердил 50 млрд пособий для Украины

28 фев 2024, 20:53
999

Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки.


.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Ukraine Facility — це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках інструменту надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що в межах цього інструменту:

  • Україна протягом 2024−2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти;
  • діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання Кредитної Угоди та Меморандуму очікується на початку березня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров