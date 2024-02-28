Рада ЄС затвердила 50 млрд допомоги для України

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Рада ЄС затвердила фінансову допомогу для України
Рада ЄС затвердила 50 млрд допомоги для Україниhttps://racurs.ua/ua/n192843-rada-ies-zatverdyla-50-mlrd-dopomogy-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Ukraine Facility — це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках інструменту надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що в межах цього інструменту:
- Україна протягом 2024−2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти;
- діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання Кредитної Угоди та Меморандуму очікується на початку березня.
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