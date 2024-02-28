У Молдові відреагували на звернення «з'їзду депутатів Придністров’я» до рф

«З’їзд депутатів» Придністров’я звернувся до рф «за допомогою», фото: газета «День»

https://racurs.ua/ua/n192842-u-moldovi-vidreaguvaly-na-zvernennya-zyizdu-deputativ-prydnistrov-ya-do-rf.html

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У Молдові відреагували на ухвалене сьогодні, 28 лютого, звернення «з'їзду депутатів» невизнаного Придністров’я до влади рф, у якому «депутати» закликали російську владу «реалізувати заходи щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови».

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Бюро політик з реінтеграції Молдови опублікувало заяву віце-прем'єра з реінтеграції Молдови Олега Серебряна, у якій той назвав ухвалений придністровськими «депутатами» документ «пропагандистською декларацією».

Бюро політик з реінтеграції відкидає пропагандистські декларації, озвучені в Тирасполі, і нагадує про те, що придністровський регіон користується перевагами політик миру, безпеки та економічної інтеграції з Європейським Союзом, які є сприятливими для всіх громадян, — наголошує Серебрян.

Водночас у міністерстві закордонних справ рф заявили російським ЗМІ, що «одним із пріоритетів росії є захист інтересів мешканців Придністров’я, всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою».