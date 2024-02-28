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Ракурс
Ведення вогню по російських загарбниках, скріншот відео

«Вампір» летить кусати окупантів — прикордонники з РСЗВ RM-70 вдарили по рашистах (ВІДЕО)

28 лют 2024, 20:00
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Українські прикордонники з бригади «Сталевий кордон» застосували проти рашистів артилерійську систему RM-70 «Vampire».


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Відповідне відео сьогодні, 28 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Вампір» летить кусати окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонники бригади «Сталевий кордон» насипають по ворожих позиціях з РСЗВ «RM-70 Vampire».

RM-70 «Vampire» — це аналог радянського БМ-21 «Град», проте з іншим шасі та гідравлічним пристроєм для швидшого перезаряджання.

Джерело: Ракурс


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