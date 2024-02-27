Європарламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні. Фото:

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Ракурс

Європейський парламент ухвалив рішення про надання Україні в розмірі 50 млрд євро.

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Це рішення підтримали 536 євродепутатів. Проголосували проти фінансової підтримки України лише 40 парламентарів. Ще 39 депутатів утрималися. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Європарламенту.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024−2027 років. Цю суму розділять на позики (33 млрд євро) і гранти (17 млрд євро), які виплачуватимуть упродовж 2024−2027 років. Перший транш у розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні.

Нагадаємо, 1 лютого лідери Євросоюзу під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки.

А 5 лютого Європейський парламент і Рада Євросоюзу досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму 50 млрд євро у бюджеті ЄС. Домовлено про створення нового механізму для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

Остаточне рішення було лише за Європейським парламентом.