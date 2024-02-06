Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо 50 млрд євро для України. Фото:

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Європейський парламент і Рада Євросоюзу досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму 50 млрд євро у бюджеті ЄС.

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Фонд об'єднає бюджетну підтримку Євросоюзу в єдиний інструмент, що дозволить надавати допомогу на період 2024−2027 років. Міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем наголосив, що цей механізм дозволить європейцям спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні. Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Зазначається, що механізм підтримки в Україні структурують за трьома компонентами: Уряд розробить спеціальний план, що визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України держави надаватиметься на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.

Своєю чергою Брюссель надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і поєднуватиме гранти та кредити від державних та приватних інституцій.

Третій компонент передбачає, що фінансова підтримка стимулюватиме Україну робити законодавство відповідним до законодавства Євросоюзу, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.

Як відомо, досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду. Загальний бюджет фонду 50 млрд євро розподілять наступним чином: 33 млрд євро нададуть у кредитах, а 17 млрд грн у грантах.

Нагадаємо, 1 лютого очільник Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про додатковий пакет підтримки України на 50 млрд євро.