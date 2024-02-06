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Ракурс
Дрони атакували Бєлгородську область рф. Фото:

На атаку безпілотників пожалілася влада Бєлгородської області рф

6 лют 2024, 08:49
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Вибухи у Бєлгородській області росії прогриміли у вівторок, 6 лютого.


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Гучно було, зокрема, у місті Губкін. Цей населений пункт був атакований безпілотником. Внаслідок падіння БПЛА та його подальшої детонації пошкоджено чотири приватні домоволодіння. У будівлях вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі. Про це губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

Тим часом Міністерство оборони російської федерації нарахувало аж сім «збитих» безпілотників. Усі ці дрони начебто перехопили над територією Бєлгородської області.

Нагадаємо, 3 лютого у росії через атаку дрона загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Пожежа виникла в Червоноармійському районі Волгограду, а вогонь поширився на площу 300 кв. м.

Джерело: Ракурс


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